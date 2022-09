Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii ucraineni au atacat televiziunea din Crimeea, astfel ca in locul obișnuitei propagande a Moscovei și a minciunilor despre razboiul din Ucraina, rușii au urmarit un discurs al președintelui Volodimir Zelenski, scrie agenția ucraineana de știri Unian.net . Mai multe publicații din Ucraina, printre…

- EVERGENT Investments, companie de investiții listata sub simbolul EVER la Bursa de Valori, care se diferențiaza prin proiectele de tip private equity, raporteaza, pentru primul semestru (S1), depașirea rezultatului net estimat pentru tot anul 2022. Rezultatul net inregistrat la 30 iunie este compus…

- Bursa de Valori din Hong Kong a recunoscut luni cererea Alibaba de a converti listarea secundara a actiunile tranzactionate la nivel local la listarea primara, potrivit unui document. Este de asteptat caschimbarea sa intre in vigoare pana la sfarsitul anului 2022, se arata in document. Obtinerea statutului…

- Site-ul Parlamentului finlandez este inaccesibil in prezent din cauza unui atac cibernetic de tip "denial of service". Potrivit Yle, un grup de hackeri ruși a postat pe canalul lor Telegram ca se afla in spatele atacului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- OMV Petrom va plati, incepand din 2 septembrie 2022, prin intermediul Depozitarului Central, dividendele speciale, in valoare de 0,0450 lei/actiune, a anuntat compania printr-un raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti. Plata dividendelor speciale a fost aprobata de actionari la Adunarea Generala…

- Sancțiunile impuse Rusiei au saracit romanii și au imbogațit petroliștii austrieci, deopotriva cu statul roman. La conferința de presa de ieri, conducerea OMV Petrom nu a precizat o data pentru inceputul exploatarii de gaz din Marea Neagra, nici daca firma mama mai sponsorizeaza, ca pe vremea lui Rainer…

- Cu peste 30 de ani de experiența in sectorul financiar, Gyula Fater, CEO al OTP Bank Romania, nu crede ca trecutul este de fiecare data sinonim cu ”lucrurile facute mai bine”, tinerii din noile generații avand competențele și abilitațile necesare pentru a reuși in cariera. Fater spune ca greșelile…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit, luni, o intervenție chirurgicala de rutina pentru o problema a sinusurilor, potrivit DailyMail. Acesta a plecat la spital in jurul 6 dimineața și s-a intors in jurul orei 10 a anunțat purtatorul sau de cuvant.Premierul a suferit o operație „minora” la un spital…