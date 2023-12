Stiri pe aceeasi tema

- La Chindia, problemele financiare acumulate sezonul precedent se tot aduna, Nu doar pentru cele 4-5 salarii restante la componenții lotului din campionatul trecut, care au depuse deja memorii la comisiile federale, dar și din alte parți. ...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea bunuri susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare de aproximativ 6.320.000 lei.In data de 02.11.2023, o echipa comuna formata din politisti de…

- Inspectorii de protectia consumatorilor au aplicat amenzi in valoare de 275.000 de lei in urma unei actiuni de control derulate la mai multe magazine Lidl din judetul Botosani, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC). Potrivit…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de 322.000 lei, descoperite de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta articole electronice susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor…

- In data de 26 octombrie, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, ca urmare a unui control fizic, au descoperit intr un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Chisinau, Republica Moldova,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad – județul Timiș au descoperit bunuri in valoare estimata de 410.000 lei in urma unui control efectuat asupra unui mijloc de transport marfa, pentru care nu s-au prezentat documente de proveniența. In data de 20.10.2023, in jurul…

- Inspectorii Unitații de Poliție Economico-Financiara Bari au pus in aplicare un decret de sechestru preventiv, act emis la solicitarea Parchetului Bari, Secția a III-a Penala a Judecatoriei locale, in calitate de Judecatorie de Prevenție, avand ca obiect bunuri in valoare de aproximativ 600.000 euro,…

- John Terry (42 de ani), fostul superfundaș al lui Chelsea, face turul orașelor din Anglia la invitația facuta de „Knock Out Memorabilia”. Daily Telegraph a dezvaluit noul job al ex-internaționalului englez, care lucreaza și drept consultant la academia lui Chelsea. Nu mai departe decat saptamana trecuta,…