Un cuplu a murit din cauza Covid-19, FĂRĂ să fi ieșit din casă de la declanșarea pandemiei Bryn și Pat Howells, in varsta de 86 și 80 de ani, au sarbatorit recent 60 de ani de casatorie. Cei doi nu au mai ieșit din casa de saptamani intregi, dar pe 4 aprilie au inceput sa se simta rau. Amandoi au fost duși la spital, insa medicii nu au reușit sa ii salveze. Bryn și Pat au decedat luni, la cateva ore distanța unul de celalalt, scrie PRO TV. „Incercam sa ne obișnuim cu ideea ca au murit amandoi, dupa 60 de ani de casatorie fericita. Bunica, mai ales, se simțea atat de bine. Spuneam mereu ca era foarte tanara pentru o persoana de 80 de ani și maia vea decenii de trait. Este un adevarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anuntat ca, astazi, in judet Valcea a fost inregistrat primul caz de deces datorat infecției cu COVID-19. Barbatul in varsta de 57 ani, cu multiple comorbiditați a fost internat in Spitalul Județean de Urgența Valcea in data de 12.04.2020, iar decesul a survenit…

- Mii de plangeri individuale și colective au fost depuse in instanțele din Statele Unite in ultimele cateva saptamani din cauza efectelor produse de pandemia de coronavirus, cu zeci de miliarde de dolari cerute drept despagubiri. Printre țintele...

- Autoritatile franceze au anuntat ca un copil de 10 ani a murit de COVID-19, intr-una din zilele pandemiei cu cele mai grele pierderi la nivel mondial. Statele Unite au raportat ieri peste 2000 de decese, Franta si Marea Britanie, cate aproape 1000. De asemenea in Belgia numarul mortilor s-a triplat…

- WhatsApp, una dintre cele mai folosite aplicații de socializare din zilele noastre, anunța modificari in perioada urmatoare din cauza pandemiei de COVID-19. Ca masura de combatere a raspandirii informațiilor de tip fake-news, aplicația lansata inițial in 2009 va restrange numarul de mesaje pe care oamenii…

- Vicepresedintele ecuadorian Otto Sonnenholzner a prezentat scuze sambata pentru situatia din orasul Guayaquil, epicentrul epidemiei de coronavirus din tara si unde inregistrari video au aratat cadavre pe strazi, informeaza AFP.

- Italia a trecut, sambata, de un nou prag psihologic: peste 10.000 de persoane au murit din cauza coronavirusului. Doar in ultimele 24 de ore au fost 889 de victime. Un numar de 10.023 de oameni au murit din cauza coronavirusului in Italia, noteaza La Stampa. In ultimele 24 de ore, In Italia au murit…

- Douasprezece persoane au murit în România din cauza coronavirusului, potrivit unui bilanț de ultima ora anunțat marți seara de autoritați. Este vorba despre o femeie de 64 de ani, din județul Suceava, internata în stare grava în Spitalul Județean Suceava - secția ATI, unde…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…