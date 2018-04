Stiri pe aceeasi tema

- Clement Delcros, component al echipei AVC Aix-en-Provence, a fost impuscat in umar in timpul unui antrenament pe sosea, marti, la Toulouse, agresorul tragand asupra sa dintr-o masina. Delcros, in varsta de 18 ani, a povestit pentru DirectVelo ca incidentul a avut loc la aproximativ un kilometru de…

- Ciclistul Clement Delcros, component al echipei AVC Aix-en-Provence, a fost impuscat in umar in timpul unui antrenament pe sosea, marti, la Toulouse, agresorul tragand asupra sa dintr-o masina.Delcros, in varsta de 18 ani, a povestit pentru DirectVelo ca incidentul a avut loc la aproximativ…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital, scrie Romania TV.Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc…

- Meciul dintre Simona Halep si Petra Martic, castigat de liderul mondial cu 6-4, 6-7, 6-3 in sferturi la Indian Wells, a generat momente tensionate atat in timpul jocului, cat si in pauzele dintre game-uri. Printre multe schimburi dure de mingi, ingreunate de vantul teribil din California,…

- In minutul 73 al partidei dintre Eibar și Real Madrid, terminata cu victoria oaspeților, socr 2-1, capitanul lui Real, Sergio Ramos, a ieșit de pe teren și s-a indreptat catre tunel. Situația a starnit multe discuții atat in tribuna, cat și dupa meci. Mai ales ca Ramos și-a lasat echipa timp de 5 minute…

- Intamplare revoltatoare pentru un medic cardiolog din București. Barbatul a incercat sa ia un taxi, dupa ce a plecat de la Spitalul Floreasca, dar a dat de un șofer care l-a dat jos din mașina. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar Gabriel Tatu l-a rugat sa nu fumeze…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Celebritatea pare sa aiba doua taișuri pentru Tennys Sandgren, americanul de 26 de ani care a uimit pe toata lumea dupa ce a ajuns pana in sferturi la Australian Open. Imediat dupa victoria reușita in optimi in fața lui Dominic Thiem, trecutul americanului a inceput sa fie "dezgropat" in social-media.…