Un cunoscut fotbalist român, audiat la DIICOT Gabriel Torje, fotbalistul de la Farul Constanța, a fost audiat la DIICOT intr-un dosar in care au fost reținuți mai mulți camatari din București. Gabriel Torje s-ar fi imprietenit cu membri ai gruparii la o sala de forța din București și a imprumutat o suma mare de bani, iar apoi era nevoit sa restituie dublu, informeaza ProSport. Cinci persoane au fost retinute și alte trei sunt sub control judicar in urma unor perchezitii in București și in județul Ilfov, la persoane banuite de camata. Pana acum au fost identificate peste 50 de persoane vatamate. Potrivit unor surse judiciare, printre cei reținuți… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

