Stiri pe aceeasi tema

- Agentul șef de poliție Silviu Predescu a creat un clip in care incearca sa exemplifice cat mai clar ușurința cu care coronavirusul, dar și alți agenți patogeni, se pot transmite. Folosindu-se de substanțe specifice meseriei sale, criminalistul din cadrul IPJ Timiș a aratat cat de ușor ne putem contamina.…

- "Pandemia are consecinte foarte serioase asupra sectorului muncii. Patru din cinci muncitori traiesc intr-o tara unde au fost introduse restrictii partiale sau totale", a declarat directorul general al OIM, Guy Ryder, adaugand ca 81% din forta de munca globala de 3,3 miliarde persoane sunt in prezent…

- Politistii timiseni au confiscat, luni, 22.000 de manusi medicale de unica folosinta de la un barbat care le comercializa ilegal in Timisoara si care a primit si o amenda de 2.000 de lei. "In urma verificarii unei informatii ce a aparut in mediul online, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Pâna astazi, 23 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova,…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Calm, acțiune cu responsabilitate, apa și sapun. Acestea sunt cuvintele de ordine atunci cand vine vorba de lupta cu coronavirusul. Isteria nu duce la nimic bun și nici nu este justificata – a spus-o chiar doctorul Virgul Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, care a…

- Din cauza masurilor de urgența decretate in Italia, sunt amanate evenimente importante la nivel mondial. Cazurile de coronavirus s-au inmulțit rapid, numarul celor infectați ajungand la 53. Federația Italiana de Baschet a decis anularea tuturor meciurilor de baschet gestionate de Comitetul Regional…

- Potrivit rezultatelor ediției din ianuarie 2020, UVT se plaseaza pe locul 5 din cele 101 de institutii de invatamant superior ierarhizate din Romania.La nivel european se regaseste pe locul 535, iar la nivel mondial ocupa pozitia 1484, dintr-un total de 28.000 instituții de invațamant superior,…