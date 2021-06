Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul grec care a marturisit ca si-a ucis sotia britanica si a incercat sa-si ascunda fapta in spatele unui jaf nereusit a aparut astazi in instanta, informeaza BBC. Babis Anagnostopoulos, in varsta de 33 de ani, a purtat o vesta antiglont si a fost inconjurat de o escorta puternic inarmata.

- Evy Poumpouras, al carei nume ii și tradeaza originea, este fiica unor imigranți greci – mama ei era din Kilkis, Macedonia, iar tatal ei din Mesta, Chios – iar povestea ei de viața este spectaculoasa. A ieșit ”din cutie” Evy a povestit ca a crescut in comunitatea greaca și ca ”așteptarile” familiei…

- Enciclopedia lucrurilor uitate si gasite in Uber, editia 2021, indica haine sau bani uiteta de romani in masini, dar si o vesta FBI antiglont sau un sac de cartofi gasite de soferi in alte orase ale lumii.

- Vești excelente pentru Olivia Steer. Soția lui Andi Moisescu a primit noi informații despre procesul pe care-l urmarește privind o moștenire de familie. Este vorba despre terenurile din Satu Mare pe care familia ei se chinuie sa le obțina de mai bine de un deceniu. Ce se intampla cu soția lui Andi Moisescu…

- Un triunghi conjugal s-a tranformat intr-o actiune in instanta, dupa ce sotia inselata a aflat de aventura sotului sau. Cea care s-a adresat instantei a fost amanta, care a solicitat despagubiri pentru faptul ca i-ar fi fost afectata imaginea. Pe langa daune morale, amanta a cerut si ca rivala sa…

- Un barbat imbracat cu o vesta antiglont, ce a lovit o masina a politiei in timp ce circula cu vehiculul sau in marsarier, a fost impușcat mortal, sambata, de polițiști americani, informeaza Agerpres.

