Stiri pe aceeasi tema

- Poliția poloneza a anunțat marți, 4 ianuarie, ca a arestat un barbat cautat de mult timp pentru crima. Individul a fost oprit pentru ca nu purta masca intr-un magazin din Varșovia, incalcand astfel regulile anti-COVID, a informat publicația franceza Paris Match, care citeaza Agenția France Presse.„Poliția…

- Poliția poloneza a anunțat marți ca a arestat un barbat condamnat pentru crima in urma cu 20 de ani, acesta atragand atenția fiindca nu purta masca de protecție in interiorul unui magazin, incalcand regulile sanitare in vigoare in Polonia, informeaza Hotnews . „Poliția din cartierul Bielany l-a reținut…

- Rapperul Puya ar fost dat afara cu scandal dintr-un supermarket din București, dupa ce ar fi refuzat sa poarte masca de protecție. Acesta a venit sa iși ia o bere, insa a intrat in magazin fara masca. Puya spune ca nu a fost implicat intr-un scandal, insa recunnoaște ca iși mai uita masca…

- Fostul procuror-șef al Albaniei a fost arestat in Italia dupa ce a incercat sa fuga de autoritați, a anunțat poliția albaneza. Adriatik Llalla a fost condamnat in octombrie pentru ca a ascuns banii pe care i-a obținut din proprietați deținute ilegal, potrivit Euronews. Pedeapsa este de doi ani de inchisoare,…

- Autoritatile din Sibiu evita sa spuna clar de ce Klaus si Carmen Iohannis nu au fost sanctionati ca nu au purtat masca de protectie pe strada, desi acest lucru era obligatoriu prin decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Politia face referire la un articol din hotararea…

- Autoritatile din Sibiu evita sa spuna clar de ce Klaus si Carmen Iohannis nu au fost sanctionati ca nu au purtat masca de protectie pe strada, desi acest lucru era obligatoriu prin decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Politia face referire la un articol din hotararea CJSU care…

- Opt barbati au fost coborâti de politia de frontiera olandeza dintr-un avion care sosea din Polonia pe aeroportul Schiphol si amendati pentru ca au refuzat sa respecte obligatia de a purta masti de protectie.Potrivit postului de radio NOS, pilotul a chemat politia pentru ca cei opt polonezi…

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…