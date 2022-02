Un craiovean îşi caută părinţii naturali, dar pare imposibil să ajungă la ei Un craiovean de 40 de ani isi cauta parintii naturali, de a caror existenta a aflat abia cand avea 34 de ani. De atunci a facut tot posibilul sa ii gaseasca, dar s-a lovit numai de usi inchise si descurajari. Drumul catre ei pare imposibil, dar barbatul spera ca exista cineva care i-ar putea oferi informatii, dupa ce autoritatile au refuzat. Viorel Leoveanu a avut o viata absolut normala pana la varsta de 34 de ani. Insa, atunci s-a intamplat ceva care i-a dat intregul univers peste cap. Era casatorit, iar sotia sa a aflat, absolut intamplator, ca el ar fi fost infiat. „Sotia s-a intalnit cu o… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

