Un cosmar pentru turistii veniti la Bran: Drumul de la Brasov e rupt si plin de semafoare. Se va repara abia la anul. Daca nu ploua!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor sustine ca, pana la finele anului, ar putea fi dati in folosinta alti cativa zeci de kilometri de autostrada, pe langa cei 28,8 care au fost inaugurati zilele trecute, intre Aiud si Turda. In timpul unei conferinte de presa in care si-a facut bilantul primelor 6 luni…

- Premierul Viorica Dancila si-a facut de curand bilantul de activitate la sase luni de la preluarea mandatului, dar a omis un aspect important: lucrarile la autostrazi se misca cu viteza melcului. Am consultat datele publicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Timp de 11 ani autoritațile nu au putut termina 12 km de drum cu cate o banda pe sens care sa ocoleasca municipiul Suceava. Aproape cinci kilometri au fost deschiși in 2015, iar restul de șapte kilometri au fost abandobați la un stadiu de 85% in urma cu trei ani, cand a fost reziliat contractul. De…

- In urma desfasurarii examenului de bacalaureat national, sesiunea iunie-iulie 2018, va comunicam date referitoare la rezultatele finale ale elevilor argeseni, dupa contestatii. La nivelul județului Argeș, au fost depuse 1807 contestații. In urma rezolvarii contestațiilor, s-au inregistrat urmatoarele…

- UPDATE: Bilantul seismului care a avut loc luni dimineata, la o ora de varf, in regiunea Osaka, in Japonia, a crescut la cinci morti si 370 de raniti, au anuntat marti autoritatile, relateaza AFP. Autoritatile evalueaza in continuare pagubele produse de cutremurul de luni, soldat cu 380 de…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au pus joi in circulatie primele 10 autobuze electrice din Romania, cumparate din fonduri elvetiene. Autoritatile doresc nu doar inlocuirea unor autobuze vechi, ci orientarea spre un...

- Saptamana trecuta, pe retelele de socializare a facut valva o filmare cu o angajata a unui magazin Kaufland din Pitesti care intorcea produsele de patiserie cu o coada de matura. Autoritatile s-au autosesizat si au fost date sanctiuni atat magazinului, cat si angajatei respective si colegei care se…

- Braila: Greva spontana din transportul public, in a treia zi Braila. Foto: Agerpres. La Braila, greva spontana din transportul public în comun a intrat în a treia zi. Corespondenta RRA, Gina Bahor, transmite ca, în acest timp, nemultumirea locuitorilor a crescut de la o zi la alta. …