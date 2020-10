Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat ca din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, Marsilia a fost plasata in zona de alerta maxima. In aceste conditii, barurile si restaurantele s-au inchis, masura provocand ingrijorare intr-un sector deja afectat puternic de masurile…

- Update: Baiețelul de 10 ani din Buzau are prezentari la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Județean Buzau și sufera de o afecțiune cronica, ceea ce explica degradarea starii de sanatate in contextul infectarii cu Covid 19. Dupa examenul facut de medicii buzoieni s-a decis transferul in Capitala.…

- Mai putin de 100 de institutii scolare sunt inchise, in prezent, in Franta, din cauza contaminarii cu noul coronavirus - reprezentand 0,13% din totalul scolilor - a anuntat miercuri ministrul francez al Educatiei Jean-Michel Blanquer, apreciind ca anul scolar a inceput in conditii bune, relateaza Reuters.…

- In ultimele zile, numarul cazurilor de COVID-19 din Spania a crescut periculos, iar țara pare sa fie lovita de cel de-al doilea val al virusului care a devastat Planeta in ultimele luni. Situatia din Spania...

- Au fost raportate 48 de decese, un record pentru o singura zi de la inceputul epidemiei. 436 pacienti sunt internati la Terapie Intensiva, iar in total 7.771 de persoane sunt internate cu COVID-19. Buletinul de presa: Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat 33 de noi cazuri de COVID și un deces, la nivelul județului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;455 persoane in carantina la domiciliu/locația…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat inca doua decese din cauza coronavirusului și 25 de cazuri noi de COVID. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;659 persoane se afla in autoizolare la domiciliu ( 84…

- Sambata a fost inregistrat un nou record negativ al imbolnavirilor cu coronavirus. Au fost depistate aproape 900 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, iar situația este cu atat mai dramatica incat autoritațile nu ii pot ține in frau pe cei care contesta existența virusului și care il iau in deradere.