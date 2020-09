Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent roman, in varsta de 15 ani, a murit dupa ce și-a dat foc. Baiatul era internat la un spital din Italia, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului. In ultimele sale clipe de viața, medicii au facut un gest emoționant.

- Tragedie in Pavia, Italia, unde un roman a murit pe loc dupa ce mașina pe care o conducea, Volkswagen Passat, s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit. Accidentul s-a produs in seara zilei de duminica. In urma impactului extrem de puternic, șoferul mașinii Volkswagen Passat, un roman de 52 de ani, rezident…

- O avocata turca inchisa care era in greva foamei de 238 de zile in semn de protest fata de condamnarea sa de anul trecut sub acuzatii de terorism a murit joi seara la un spital din Istanbul, conform firmei de avocatura pentru care lucra. Ebru Timtik "a cazut martira" in urma grevei foamei pentru "un…

- Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit dupa o evolutie rapida a bolii. La cateva zile dupa deces, avocatul Vlasov si inca doi membri din familie au fost internati in spital, diganosticati cu COVID-19.

- Drama unui copil in varsta de 9 ani din Dej a șocat o țara intreaga. In urma cu doua saptamani, baiatul a intrat in coma și a fost lasat sa zaca in apartamentul mamei sale, mancat de viermi și muște, cu unele parți ale corpului in putrefacție. Asțazi, Valentin, a incetat din viața. Neglijat in […]

- O gravida din Arad a murit in drum spre spital, dupa ce fusese depistata pozitiv cu noul coronavirus. Dupa moartea tinerei, a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cine se face vinovat de tragicul incident.