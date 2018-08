Un copil de doi ani fumează 40 de țigări pe zi. Mama: Îi place să fumeze, în timp ce îşi bea cafeaua Copilul a inceput sa fumeze, dupa ce a gasit mai multe mucuri de tigara pe strada, pe care baietii mai mari i le aprindeau. Femeia spune ca daca nu ii cumpara tigari, se enerveaza teribil. "Copilul meu obisnuieste sa fumeze, in timp ce isi bea cafeaua si mananca prajituri", spune Maryati. Aceasta a mai afirmat c, daca nu ii da ce vrea, plange toata ziua: "Nu poate dormi. Este destul scump pentru ca noi trebuie sa i le cumparam. Asta face toate ziua. Fumeaza cate 40 de tigari", potrivit metro.co.uk. Tatal baiatului, un barbat in varsta de 40 de ani, recunoaste ca nu ii poate refuza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

