Un copil de 9 ani a provocat intenţionat un incendiu într-un bloc din Tecuci. Zeci de oameni au fost evacuaţi Un copil de noua ani a provocat intentionat un incendiu intr-un bloc din Tecuci, județul Galați. Baiatul a dat foc unui carucior de copii. Un bloc intreg a fost evacuat dupa un incendiu, focul fiind pus intentionat de un puști de noua ani. Nu a fost ceva din joaca deoarece imaginile surprinse de camerele de supraveghere din bloc arata clar cum cel mic se chinuie sa aprinda de mai multe ori chibriturile și venise și cu niște hartii ca sa intețeasca focul pus la un carucior de copii situat sub tabloul electric. La fața locului au ajuns de urgența pompierii și polițiștii. Toți locatarii blocului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani a dat foc intentionat unui carucior in scara unui bloc din Tecuci, județul Galați. Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din holul cladirii i-au ajutat pe anchetatori sa descopere repede faptașul, conform Antena3. Copilul de 9 ani a provocat intenționat incendiul. In imaginile…

- Incendiul din blocul de locuinte din municipiul Tecuci, care a avut loc luni, ar fi fost provocat cu intentie de un minor de 9 ani, care ar fi incendiat un carucior pentru transportul copiilor, informeaza marti ISU Galati, potrivit Agerpres.Politia municipiului Tecuci a fost sesizata telefonic la…

- Un copil de 9 ani a provocat un incendiu intr-un bloc din Tecuci, județul Galați. El a dat foc unui carucior pentru bebeluși aflat in hol, la parter. Toți locatarii au fost evacuați de pompieri, care au intervenit și cu autoscara la etajul patru al imobilului.

- Incendiu la o gospodarie din Osorhei, azi, ieri, 19 septembrie, generat de jocul unui copil cu focul. Supravegheati copiii si explicati le pericolul jocului cu focul In seara zilei de marti, 19 septembrie a.c., pompierii oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata…

- Pompierii militari au intervenit, joi dimineața, la un incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de locuințe tip P+2 din orașul Gura Humorului. Focul a pornit intr-una dintre camere și a fost violent, aparand degajari mari de fum care au alarmat locatarii.Pompierii militari transmit ca 6 ...

- Opt persoane, intre care patru copii cu varste cuprinse intre un an si 13 ani, au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs pe DJ 251, in localitatea Cuza Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. „La data de 22 august…

- Peste 26.000 de persoane au fost evacuate in conditiile in care amplul incendiu izbucnit marti seara pe insula turistica spaniola Tenerife continua sa se extinda, au anuntat sambata serviciile pentru interventii in situatii de urgenta, informeaza AFP, conform Agerpres. This is Tenerife a small island…

- Doi barbati deocamdata neindentificati, care au incendiat intrarea intr-un magazin din Oradea și au postat pe Facebook isprava amenintand ca vor urma si altele, sunt cautati acum de politisti. Oamenii legii au deschis dosar penal in acest caz pentru distrugere.