Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 4 ani a fost ranit, sambata, dupa ce o mașina condusa pe o strada din Roman, județul Neamț, de un barbat in varsta de 47 de ani a ajuns pe trotuar, unde se afla micuțul. Șoferului i s-a facut rau la volan.

- Un copil de patru ani a fost accidentat, sambata, in timp ce se deplasa pe trotuar cu bunicii, in municipiul Roman. O masina a patruns pe trotuar, ulterior oprindu-se in poarta unui imobil. Se pare ca soferului i s-ar fi facut rau la volan, fiind in coma profunda, informeaza News.ro. ”Din primele cercetari…

- Dupa mai multe verificari efectuate, polițiștii au depistat ca un barbat de 35 de ani, din Gaești, ar fi cel care l-ar fi acroșat cu mașina pe batran. Acesta va fi condus la sediul Poliției Orașului Gaești.„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați,…

- Conducatorul unui tir,ce circula pe A1 dinspre Timișoara spre Arad, in zona localitații Pișchia a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 64 de ani,care a ieșit din autoutilitara, fara sa se asigure,dupa ce staționase pe banda de urgența. Din nefericire, barbatul, in varsta de 64 de ani, a decedat.…

- Noaptea trecuta, 07 octombrie a.c., in jurul orei 2.00, polițiștii Serviciului Rutier Prahova, au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN1 Puchenii Mari, la km 46+800, s-a produs un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit…

- Polițiștii au deschis o ancheta in urma accidentului care a avut loc sambata in localitatea Lișteava din județul Dolj. Din primele verificari fetița de 4 ani s-ar fi angajat in traversarea drumului public, moment in care a fost lovita de mașina condusa de barbatul de 37 de ani. Accidentul a avut loc…

- Poliția Orașului Bechet a fost sesizata sambata, in jurul orei 13.00, cu privire la faptul ca, pe DN 55, in localitatea Lișteava, a avut loc un accident rutier in care și-a pierdut viața un copil. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Filiași au fost sesizați, marți dimineața, cu privire la faptul ca, in comuna Bradești, a avut loc un accident rutier.La fața locului s-au deplasat oamenii legii, care au stabilit faptul ca o mașina condusa de un barbat de 32 de ani, din Craiova, pe DN6, pe raza…