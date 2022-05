Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul de marți dimineața de la metrou cand circa 300 de persoane au ramas blocate, timp de o ora și jumatate, intre stațiile Basarab și Gara de Nord a scos in evidența degringolada și amatorismul managerial al celor care conduc astazi Metrorex SA. Intervenția salutara a pompierilor Marți, 07.04.2022,…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. „Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a efectuat o intervenție transfrontaliera terestra SMURD pentru a transporta doi nou-nascuți prematur in virsta de o luna jumatate din Republica Moldova la Huși, Romania. Conform IGSU, bebelușii și mama acestora sint refugiații din Ucraina, care au fost…

- Dupa anunțurile armatelor Ucrainei și Rusiei privind ocuparea unor centrale nucleare de pe teritoriul ucrainean, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a publicat un ghid al masurilor pe care trebuie sa ni le luam fiecare dintre noi in cazul unui accident nuclear, dar și acțiunile pe care…

- Tensiunile de la granițele Ucrainei țin o lume intreaga cu sufletul la gura, de teama izbucnirii unui posibil razboi. In tot acest context, s-a aflat, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), ca la nivelul intregii țari sunt peste 4.500 de adaposturi de protecție civila. Mai exact,…

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- In Romania, exista 4.358 de adaposturi de protecție civila, locuri in care oamenii s-ar putea retrage in cazul unui atac aerian, de exemplu, potrivit unei liste publicate de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Locațiile se gasesc in toate județele, cu observația ca sunt zone…