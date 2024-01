Un copac se află în arrest de 125 de ani Un copac din orașul pakistanez Peshawar a fost arestat inca din 1899: un ofițer britanic, D. Squid, a decis sa il pedepseasca astfel pentru ca a incercat sa evadeze. Barbatul, fiind sub influența alcoolului, a crezut ca copacul se indeparteaza de el. Și atunci, profitind de propria poziție oficiala, a ordonat ca fugarul sa fie legat in lanțuri și arestat, передает gismeteo.ro Copacul a fost Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

- Din randul situațiilor care, la prima vedere cel puțin, par de-a dreptul incredibile face parte și povestea unui copac care a ajuns sa fie „arestat”. Un copac din Peshawar, Pakistan, este „arestat” de mai bine de un secol. Mai exact din 1899, cand un ofițer britanic a decis „sa-i dea o lecție” pentru…

- Un copac din Peshawar, Pakistan, este "arestat" din 1899, cand un ofițer britanic a decis sa-i dea o lecție pentru ca s-a indepartat de el. De atunci, a ramas inlanțuit, scrie odditycentral.com.In urma cu 125 de ani, un ofițer britanic beat, pe nume James Squid, a efectuat una dintre cele mai ciudate…

