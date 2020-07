Un fost consilier local in comuna Pișchia, aflata la 20 de kilometri de Timișoara, este primul fost ofițer al Securitații care da dreptate Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații. Germina Nagat, membru al CNSAS, anunta ca este vorba despre primul caz in care un ofiter de Securitate chemat in instanta de CNSAS pentru incalcarea drepturilor […] Articolul Un consilier local dintr-o comuna timișeana, primul fost ofițer al Securitații care da dreptate CNSAS a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .