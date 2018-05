Stiri pe aceeasi tema

- Buzau. Un consilier local propune ca asistatii social sa fie scosi la munca in folosul comunitatii, iar daca refuza sa lucreze sa nu mai primeasca alimente de la Cantina de Ajutor Social, anunta News.roUn consilier PNL din Buzau propune ca toti asistatii social apti de munca sa fie scosi la…

- Beneficiarii Cantinei de Ajutor Social din municipiul Buzau vor presta munca in folosul comunitatii, daca un proiect propus de consilierii PNL va fi adoptat. Cei vizati de prevederile proiectului inițiat de liberali ar urma sa munceasca 4 zile pe luna. In caz contrar nu vor mai primi hrana de la cantina.…

- Potrivit site-ul AJOFM Buzau, in data de 21 Martie 2018, ora 9, la punctele de lucru ale institutiei din Buzau, Str. Unirii, Bl.11 D-E, parter si Rm. Sarat, Str. Plt. Torcaru, nr. 12 bis, are loc o mini-bursa a locurilor de munca solicitata de societatea AAYLEX. NU se solicita calificare!

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.484 locuri de munca, in data de 14 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 8.138, Prahova…

- Primarul Adrian Dobre a invitat toti consilierii locali si directorii din Primarie la o excursie, platita din bani publici. Scopul excursiei: un schimb de experienta de doua zile la Oradea, chipurile pentru a vedea cum au reusit cei de acolo sa transforme orasul. Din pacate, pentru primarul Dobre, si…

- O familie din Buzau, adepta a cultului Martorii lui Iehova, este acuzata ca a lasat un dezastru de proprotii in apartamentul in care a locuit cu chirie si datorii de cateva mii de lei la utilitati. Chirisii, doi adulti si patru copii, transformasera jumatate din locuinta in crescatorie de ciuperci,…

- Consilierii locali sunt convocați in ședința extraordinara joi, 22 februarie, de la ora 15. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect de hotarare, legat de reabilitarea termica a blocurilor. Practic, aleșii trebuie sa aprobe documentația de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici…

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…