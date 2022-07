Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat joi, 7 iulie 2022, ca Mohammad Munaf, acuzat de terorism in dosarul rapirii jurnalistilor romani in Irak, trebuie sa paraseasca Romania in maximum 15 zile. Munaf a fost eliberat din inchisoare cu o zi inainte. Odata plecat, acesta nu va mai avea voie…

- Tribunalul Ilfov a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a executat la Penitenciarul Jilava doar 10 luni din pedeapsa de 3 ani inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV.

- Rusia, prin propaganda oficiala, a dat semne ca–si doreste ca linia suveranista, populist-eurosceptica pe care Liviu Dragnea o asumase mai cu seama in ultima parte a mandatului la PSD, sa fie dusa mai departe, chiar la Cotroceni, iar „patriotii” din Romania sa fie recuperați intr-o mișcare national-suveranista.…