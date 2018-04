Comentatorul sportiv Mike Bushell a cazut in piscina in timpul unui interviu transmis in direct in cadrul emisiunii BBC Breakfast, informeaza miercuri Press Association. Bushell se pregatea sa discute cu mai multi inotatori englezi, pe marginea unei piscine, in Australia, gazda campionatelor Commonwealth-ului. Prezentatorul a intrat in piscina pentru a face interviului, insa nu a observat o treapta de pe fundul bazinului si a plonjat cu totul in apa. Sportivii au izbucnit in hohote de ras in timp ce Bushell iesea la suprafata incercand sa-si pastreze stapanirea de sine si sa continue interviul.…