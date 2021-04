Scandalul in care Adelina Iacob, concurenta a emisiunii „Mireasa”, se adancește. Un barbat care se recomanda a fi un fost client al sau din vremea in care aceasta practica videochat-ul susține ca tanara și-ar fi continuat activitațile nesilita de nimeni, și nu constransa, cum a susținut tanara in cadrul emisiunii.