- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…

- Compania militara privata Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, a cerut Chinei sa-i furnizeze arme la inceputul acestui an, dar solicitarea a fost respinsa, scrie Financial Times, care citeaza documente confidențiale ale Ministerului Apararii din SUA.Potrivit unuia dintre documentele…

- Kremlinul considera joi ”ciudat” faptul ca un oficial ucrainean de rang inalt afirma ca o sosie a lui Vladimir Putin s-a dus de curand in teritorii ucrainene ocupate de Rusia si nu presedintele rus insusi, relateaza AFP. ”Pot sa spun ca aceste declaratii sunt cel putin ciudate”, a declarat presei un…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a inspectat miercuri (19 aprilie) frontiera cu Belarus și Polonia și a mulțumit polițiștilor de frontiera pentru apararea țarii de la invazia Rusiei. Președintele a postat imagini video pe aplicația de mesagerie Telegram care il arata intalnindu-se cu polițiștii…

- „Razboiul hibrid” dintre Rusia si puterile din Occident in conflictul din Ucraina ”va dura mult timp”, estimeaza miercuri Kremlinul, la mai bine de un an dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a trimis trupele ruse in aceasta tara vecina, relateaza AFP, informaeza News.ro. Fii la curent cu…

- Razboiul nu este sub nici o forma o „disputa teritoriala”. Sunt in joc interese americane vitale. Intalnirea de la Moscova de saptamana aceasta intre Xi Jinping și Vladimir Putin e cea mai noua dovada ca China e cel mai bun prieten și cel mai mare susținator al Rusiei. Toata lumea o știe, insa președintele…

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- Emiterea mandatului de arestare pe numele președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, deja iși face simțite efectele. Consecințele acestui demers vor fi pe termen lung și ar putea schima perspectivele politice nu doar in Rusia, dar și pe plan internațional, afectata va fi și Republica Moldova, considera…