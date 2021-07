Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, trei ciobani au fost atacați de urs in timp ce se aflau cu animalele pe o pașune. Totul s-a intamplat pe o pașune dintre județele Suceava și Harghita. Unul dintre barbați a fost grav ranit, iar altul a fost gasit mort in aceasta dimineața in padure. Incidentul s-a produs aseara, pe o pașune…

- Ciobanul din Mureș cautat la limita dintre județele Suceava și Harghita, dupa ce a fugit de frica ursului care a ranit un alt cioban, a fost gasit mort. Conform unor surse din Poliție, ciobanul in varsta de 26 de ani a fost gasit mort sambata dimineața, in padure. Un urs a atacat, vineri seara, langa…

- Un urs a atacat in aceasta seara trei ciobani de la o stana aflata pe raza județului Harghita la granița cu județul Suceava in zona fondului forestier arondat județelor Suceava – Harghita – Mureș. Ursul a atacat o bovina in zona stanii și trei barbați au incercat sa-l alunge. Un barbat de 45 de ani…

- In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 16:30, o explozie puternica a dat alarma la 112, dupa ce incidentul a avut loc intr-un sat din Harghita. In urma incidentului grav au murit doua persoane, doi bunici, iar nepotul acestora e in stare grava.

- Un om a murit, doi au fost raniti, iar o persoana a disparut dupa ce un elicopter s-a prabusit in regiunea rusa Arhanghelsk. Potrivit presei locale, care citeaza Comitetul rus de Ancheta, tragicul accident aviatic a avut loc luni seara.