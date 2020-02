Un ciclon atlantic în Moldova, vor fi ploi, lapoviţă şi ninsori abundente Alerte meteo la estul Romaniei n contextul deplasarii ciclonului atlantic pe teritoriul tarii, se prognozeaza caderi intense de precipitatii sub forma de ploaie, ce se vor transforma in ninsoare (7 - 17 l/m2), izolat foarte puternice (20 - 25 l/m2) si intensificari ale vantului de pana la 18 - 23 m/s, izolat de pana la 25 m/s. Joi si vineri vremea se va raci accentuat, temperatura medie zilnica va scadea cu 5 - 7°C.



Inspectoratul National de Patrulare recomanda conducatorilor auto sa manifeste prudenta si sa adapteze viteza de rulare la conditiile de drum si valorile de trafic in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

