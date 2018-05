Un chinez, condamnat la închisoare pentru capturarea şi uciderea unui piton Un barbat din provincia Guangdong din sudul Chinei a fost condamnat la un an de inchisoare si doi ani cu suspendare pentru capturarea si uciderea unui sarpe dintr-o specie rara, de doi metri lungime, informeaza Xinhua.



Sateanul, identificat ca "Wu" a capturat pitonul de 10 kilograme intr-o zona rurala din districtul Fengkai, cu ajutorul unui alt barbat, pe 15 decembrie 2016, a declarat instanta de judecata.



Wu a platit acestuia circa 300 de yuani (47 de dolari SUA) pentru a-l ajuta la capturarea sarpelui, pe care l-a ucis in aceeasi zi.



