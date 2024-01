Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Onești au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 39 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cel in cauza a fost introdus in Arestul I.P.J. Bacau. Din cercetari a rezultat ca, la data de 11 decembrie…

- Ingrijirea unui copil cu astm bronșic sau alte dificultați respiratorii necesita o atenție deosebita pentru a le asigura bunastarea. Ințelegerea modului de gestionare a acestor afecțiuni este cruciala atat pentru sanatatea copilului, cat și pentru liniștea sufleteasca a parinților. In acest articol,…

- Jurnalistul, scriitorul și omul de televiziune Petru Frasila (TeleMoldova Plus & Prima TV Iași), membru al Filialei Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR), va lansa, la Palatul Roznovanu, din Iași (Primaria municipiului), pe 7 decembrie, noua sa carte, „Libertatea de a fi”. Cartea…

- Un grup de cetațeni din Moinești a inițiat o petiție adresata Primariei orașului, exprimand nemulțumirea fața de lucrarile recente de reparații și reabilitare a strazilor și aleilor, in special in ceea ce privește implementarea pistelor de biciclete. Cetațenii susțin ca acestea au fost executate intr-un…

- Un cațeluș a fost salvat de la inecare pe cursul raului Trotuș, in apropierea Podului din Gura Vaii. Primarul localitații, Silviu Tinei, a fost primul care a dat alarma cu privire la incidentul șocant, declarand ca “peste noapte, un animal a fost victima unui act de cruzime inimaginabil. Imaginile vorbesc…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta noapte pe DN 2, km 256+150, in afara localitații Racaciuni, județul Bacau. Un autotren inmatriculat in Ucraina și incarcat cu cereale s-a rasturnat, blocand unul dintre sensurile de mers. Autoritațile suspecteaza ca șoferul autotrenului ar fi condus sub…

- Garda de Mediu Bacau și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacau au desfașurat in mod conjunct o serie de controale in perioada recenta, in cadrul Planului de Acțiune “OZONUL”, pentru a verifica legalitatea operațiunilor desfașurate de persoanele fizice și juridice care comercializeaza și utilizeaza…

