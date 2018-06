Cineastul ucrainean Oleg Sentsov, aflat in greva foamei, este pregatit sa moara intr-o inchisoare din Rusia. In varsta de 41 de ani, el a spus ca este gata sa moara in inchisoare in urma acestei greve a foamei pe care o face pentru a cere eliberarea sa si a "prizonierilor politici" ucraineni detinuti in Rusia.



Oponent al anexarii peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014, Sentsov a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru "terorism" si "trafic de arme" intr-un proces calificat drept "stalinist" de ONG-ul Amnesty International si criticat de Kiev, Uniunea Europeana si Statele…