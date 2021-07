Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de sprijin introduse in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru intreprinderile mici si mijlocii acopera doar 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu,…

- Adjunctul Politiei Mioveni, comisarul Marius Aioanei, a fost plasat sub control judiciar de catre DNA pentru 60 de zile, a informat instituția, vineri, 21 mai. Aioanei este acuzat ca s-a implicat in activitatea economica a doua firme, acționand in numele acestora ca un administrator, prin acte de comerț,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților:DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, aflat in stare de deținere, la data faptelor președinte al Camerei Deputaților și președinte al unui partid…

- “Penny Romania a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 4,73 miliarde de lei, reprezentand un avans de 19% raportat la 2019, in contextul in care pandemia a generat schimbari in comportamentul consumatorilor romani, motivandu-i sa se indrepte catre produse de calitate la preturi corecte. Compania…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a stabilit printr-o Hotarare de Guvern aprobata miercuri ca instrumentele financiare destinate companiilor si antreprenorilor, derulate prin programul JEREMIE al Comisiei Europene (CE) si Fondul European de de Investitii (FEI), sa poata functiona si…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui executor judecatoresc. GAGIU NICOLAE, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarșirea infracțiunilor de:– abuz in serviciu,– abuz…