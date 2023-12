Stiri pe aceeasi tema

- Durere imensa in familia solistului de muzica populara Marcu Nicolici. Fiul sau, Marian, a decedat in urma unui accident cardiovascular. Cunoscutul interpret de muzica populara trece prin momente grele. Fiul lui de 43 de ani a decedat și va fi inmormantat chiar in Ajunul Craciunului. Este vorba despre…

- Un spectacol tradițional susținut de Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei”, avand ca invitat special pe indragita solista de muzica populara Maria Șalaru, va avea loc in acesta dupa-amiaza, in Piața Unirii din Focșani. Spectacolul va incepe la ora 17.30, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook…

- Maria Cirneci este in doliu! Fratele interpretei de muzica populara s-a stins din viața la data de 38 noiembrie 2023. Anunțul a fost facut chiar de artista, in urma cu puțin timp, pe pagina sa de Facebook. Iata ce mesaj a transmis Maria Cirneci in memoria fratelui ei!

- Vești bune: patinoarul de la Panoramic Colibița se redeschide in 1 Decembrie! Sunteți așteptați sa sarbatoriți Ziua Naționala a Romaniei pe gheața, dar și sa petreceți romanește, la „Cheful tradițional de 1 Decembrie”, cu muzica populara și bucate tradiționale. Din 1 Decembrie reincepe distracția pe…

- Rona Hartner a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer la plamani și creier. Din nefericire, starea ei de sanatate s-a agravat in ultima perioada. Cum se simte actrița, aflați in randurile urmatoare. Rona Hartner iși traiești ultimele clipe din viața Update 13:18 Rona Hartner a murit pe…

- Tragedie in Targiu Jiu, dupa ce mai mulți vecini l-au gasit pe Giga Giurca, un cantareț de muzica populara, in varsta de 42 de ani, spanzurat in gradina tatalui sau din localitatea Iezureni. La fața locului a fost chemata ambulanța, iar barbatul a fost transportat de urgența la spital, acesta fiind…

