Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a fost invitata sa sustina un discurs in cadrul unei reuniuni la nivel inalt organizate de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, ce va avea loc miercuri, la New York, anunta Directia Nationala Anticoruptie (DNA).

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa sustina miercuri, la New York, un discurs in cadrul unei reuniuni la nivel inalt organizate de Adunarea Generala a...

- Avocatul lui Roman Polanski a trimis marti o scrisoare Academiei Americane de Film, in care sustine ca decizia de excludere a regizorului din randul membrilor este ilegala si ameninta ca va da in judecata institutia de la Hollywood, potrivit ziarului Los Angeles Times citat de EFE. Harland Braun sustine…

- O mama care obișnuiește sa-și pupe noul-nascut pe buze l-a infectat pe micuț cu herpes și intregul lui corp a fost acoperit de rani. Baiețelul de trei luni a fost dus de urgența la o clinica locala, inainte ca doctorii ingrijorați sa-l transfere la Spitalul Zhejiang Provincial People’s din provincia…

- Michael Dell a platit o suma record de 100,4 milioane de dolari pentru un penthose in cartierul miliardarilor din Manhattan, in cadrul celei mai mari tranzactii din istoria orasului New York, potrivit Fortune, citat de Mediafax. Fondatorul si CEO-ul companiei ...

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, invinuit pentru coruptie si deturnare de fonduri, sustine ca este victima unei campanii de denigrare. Declaratia a fost facuta de Sarkozy in timp ce era audiat de magistrati.

- Robbie Williams: ”Am o boala in cap care vrea sa ma omoare”. Robbie williams a vorbit despre batalia lui dureroasa cu o boala mentala, susținand ca aceasta dorește sa-l omoare. Intr-un interviu pentru The Sun , cunoscutul cantareț, in varsta de 44 de ani, a dezvaluit ca a fost foarte aproape de moarte…

- O femeie de 40 de ani, din Focsani, care la finele lunii trecute a talharit o femeie, ce se afla intr-o statie de autobuz din centrul municipiului, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie…