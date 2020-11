Stiri pe aceeasi tema

- David Andahl, un candidat la Camera Reprezentantilor din partea statului american Dakota de Nord, a castigat marti alegerile cu toate ca politicianul in cauza a murit in urma cu aproape o luna din cauza unor complicatii asociate coronavirusului. El s-a infectat in timpul campaniei electorale.

- Clotilde Armand este noul primar al Sectorului 1, dupa incheierea numararii voturilor la ultimele doua secții de vot, afirma surse USR-PLUS. Victoria a fost anunțata și de Dan Barna, co-președintele alianței, intr-un mesaj pe Facebook.

- Toate cele trei mari partide - PSD, PNL si USR PLUS - si-au revendicat victoria la alegerile locale. De fapt, au decupat doar bucata de adevar convenabila. Cum stau lucrurile in realitate? ”Adevarul” pune rezultatele scrutinului in context: de unde au plecat partidele si incotro se indreapta politic,…

- Un videoclip publicat pe rețelele sociale prezinta zeci de sateni vizitamd mormantul lui Ion Aliman, unde au aprins lumanari dupa votul de duminica. „Este victoria ta. Sa știi ca vei fi mandru de noi. Odihnește-te in pace", spune un barbat. Ion Aliman a caștigat al treilea mandat de…

- Ion Dumitru Popescu, primarul ales in comuna Draguțești, a ales sa sarbatoreasca intr-un mod unic victoria: s-a plimbat calare pe cal, pe strazile comunei! Imaginile care au facut furori pe rețelele de socializare! Zeci de mașini au defilat ca la parada!