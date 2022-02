Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o ora de munca au avut nevoie militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni pentru a stinge un incendiu care a cuprins remorca unui tir. Alarma s-a dat in dimineața zilei de marți, in jurul orei 3.50, iar pentru stingerea flacarilor pompierii au trimis doua autospeciale. Incarcatura…

- Marti dimineata, in jurul orei 03.50, un TIR incarcat cu produse alimentare si detergenti a luat foc pe raza muncipiului Falticeni. La sosirea echipajelor, ardea semiremorca autotrenului cu pericol de propagare la intreaga incarcatura. Inainte de sosirea salvatorilor, soferul a desprins capul tractor…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Malini și Slatina, au intervenit cu patru autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din satul Herla, comuna Slatina, informeaza…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara drumului pe raza localitații Gainești, informeaza ISU Suceava. ”In urma evenimentului un barbat in varsta de 80 de ani, a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni cu modulul SMURD (autospeciala…

- In noaptea de joi spre vineri, militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Rașca și Bogdanești au intervenit cu patru autospeciale de stingere, o ambulanța SMURD B2 și o ambulanța SAJ, pentru localizarea și lichidarea unui…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Merești, comuna Vulturești. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat casa de locuit și o anexa, cu…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Dragușeni. La sosirea echipajelor, ardeau mansarda și acoperișul casei de locuit, cu pericol de…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc astazi in localitatea Cumparatura, pe DN 2. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare,…