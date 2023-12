Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Odobești a scos la licitație un proiect ce vizeaza reabilitarea energetica a unui bloc de locuințe. Imobilul se afla situat pe strada Ștefan cel Mare din Odobești, cladirea avand regimul de inalțime subsol, parter și 4 etaje, fundații continui și acoperișuri tip șarpanta, avand o amprenta la…

- Un cetațean turc, stabilit de cațiva ani in Romania, se afla in situația de a nu mai putea munci legal, dar nici nu poate parasi pe termen lung țara noastra, din cauza unei condamnari penale pentru trafic de migranți. Societatea la care era angajat barbatul solicitase la inceputul acestui an Inspectoratului…

- Un film biografic despre vedeta muzicii franceze Edith Piaf va fi realizat cu ajutorul inteligentei artificiale (IA), au anuntat marti Warner Music si mostenitorii drepturilor de autor ale artistei, informeaza AFP. Data de lansare a acestei pelicule, intitulata „Edith”, nu a fost stabilita deocamdata.…

- Cea mai buna formula pentru un parinte de a-si controla copilul este „sa petreaca timp cu el in viata reala”, sa ii ofere dragoste, grija, protectie, iar copilul va fi tentat sa comunice mai mult cu parintele sau in legatura cu ceea ce i se intampla, a declarat Renate Weber, Avocatul Poporului. „Cea…

- Un agent de politie, un psiholog si un cetatean canadian se afla printre cele 28 de persoane retinute in dosarul de producere si comercializare de dispozitive de vapat si produse ‘edibles’ (comestibile – n.r.), informeaza, miercuri, DIICOT si IGPR. Cei 28 de inculpati sunt cercetati pentru savarsirea…

- Un șofer acum in varsta de 25 de ani este judecat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, in urma unui eveniment rutier pe care l-a provocat in Liești, comuna Slobozia Bradului. S-a intamplat la finele lunii mai 2021, cand,…

- Un barbat de 46 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața in urma unui accident rutier produs in localitatea Anghelești, comuna Ruginești. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, ,,astazi, la ora 03:34, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare…