Un călugăr de la o chilie de pe masivul Postăvaru, arestat pentru tentativă de viol Un barbat in varsta de 57 de ani, calugar la o chilie de pe masivul Postavaru, a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol. El ar fi incercat sa violeze o femeie de 34 de ani. „La data de 11 septembrie, o persoana de sex feminin, in varsta de 34 de ani, s-a deplasat la o chilie aflata pe masivul Postavaru pentru a il vizita pe inculpat, calugar in varsta de 57 de ani. Pe fondul consumului de alcool, acesta din urma ar fi insistat ca persoana vatamata sa ramana peste noapte si, ca urmare a refuzurilor repetate, a incercat sa intretina raporturi sexuale neconsimtite cu aceasta. In cadrul incidentului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

