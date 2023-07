Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata, luni dupa amiaza, dupa ce un calator a cazut in calea de rulare in statia Eroii Revolutiei, si, desi acesta nu a fost gasit, garniturile au inceput sa circule normal. Metrorex a anuntat ca, in jurul orei 16:47, in statia de metrou Eroii Revolutiei,…

- Potrivit unor martori, dupa ce trenul a trecut, persoana respectiva s-ar fi ridicat și a fugit. "La acest moment nu a fost gasita persoana care a intrat in calea de rulare la Eroii Revoluției", a transmis și Metrorex. UPDATE 17:50: Circulația trenurilor a fost reorganizata in sistem pendula intre Piața…

- Potrivit unor martori, dupa ce trenul a trecut, persoana respectiva s-ar fi ridicat și a fugit. Metrorex informeaza ca astazi, 17.06.2023, in jurul orei 16:47, in statia de metrou Eroii Revoluției, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid. In acest moment circulatia trenurilor…

- Metrorex informeaza ca astazi, 17.06.2023, in jurul orei 16:47, in statia de metrou Eroii Revoluției, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid. In acest moment circulatia trenurilor se reorganizeaza. Personalul Metrorex a anuntat SMURD pentru interventie. Conform procedurilor…

- Un incident a avut loc miercuri dupa-amiaza pe Magistrala 2 de metrou din Capitala, acolo unde un calator ar fi cazut pe calea de rulare in Stația Aviatorilor. Potrivit Metrorex, in jurul orei 14.15, in stația de metrou Aviatorilor, un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, intr-o posibila…

- Un calator a cazut in fata metroului, in stația Aviatorilor, fiind vorba despre o posibila tentativa de sinucidere. Metroul circula „in sistem pendula” intre stațiile Piața Victoriei și Pipera. Metrorex informeaza ca miercuri in jurul orei 14.15, in stația de metrou Aviatorilor, un calator a cazut in…

- Un incident s-a produs vineri dimineața la statia de metrou Aviatorilor, din Capitala. Au intervenit de urgența echipajele SMURD. Totul, dupa ce persoana – un calator – a cazut pe șine. Metrorex a facut primele precizari despre situația neprevazuta aparuta in urma cu doar cateva zeci de minute, anunțand…

- Compania Metrorex anunța ca vineri in jurul orei 10.30, in stația de metrou Aviatorilor, un calator a cazut pe șine. Ar putea fi vorba despre o tentativa de suicid.Metrorex vine cu explicații„Metrorex informeaza ca astazi, 05.05.2023, in jurul orei 10.30, la stația de metrou Aviatorilor, un calator…