Un câine i-a salvat de la moarte pe stăpânii săi în ultiumul moment Minunea s-a petrecut in statul indian Karala, din Sudul tarii, unde s-au produs inundatii masive ce au provocat alunecarile de teren. Mohanan P. si familia sa adormisera cand, deodata, in jurul orei 3:00, cainele a inceput sa se agite si sa latre incontinuu. "Ne-am dat seama ca se intampla ceva. Am iesit afara sa vedem ce se petece si imediat a trebuit sa fugim, pentru ca pamantul se rostogolea spre noi urmand sa ne inghita", a povestit, la televiziune Mohanan P, capul familiei, pentru canalul NDTV.



Casa familiei a fost distrusa total in urma alunecarilor de teren provocate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

