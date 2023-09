Stiri pe aceeasi tema

- Medicul care a fost de garda in noaptea internarii Alexandrei Ivanov la Maternitatea din Botosani, Mariana Pitrop, are calitatea de suspect in dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, se arata intr-un comunicat de presa.

- Procurorii au descins vineri la locuintele medicilor implicati in cazul Alexandra. Medicul de garda in noaptea tragica are calitatea de suspect, au anunțat procurorii.Astfel, la data de 01.09.2023, al sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, s-a procedat la audierea, in calitate de suspect…

- Medicul Mariana Pitrop, care a fost de garda in noaptea in care a fost internata Alexandra Ivanov la Maternitatea din Botosani, are calitatea de suspect in dosarul instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de procurorii…

- Doctorița care a lasat-o pe gravida Alexandra sa moara, audiata: Procurorii au facut trei perchezițiiProcurorii suceveni au efectuat vineri, 1 septembrie 2023, trei percheziții in dosar, iar doctorița care a neglijat-o pe pacienta o noapte intreaga a fost audiata la Suceava, timp de 6 ore. Medicul…

- Doctorul de garda din seara in care a murit Alexandra, PRIMA ZI de audieri in calitate de SUSPECT Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava a anunțat astazi intr-un comunicat de presa ca doctorul Maternitații Botoșani care a fost de garda in seara in care a murit Alexandra Ivanov a fost audiata…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au preluat ancheta in cazul Alexandrei, care a murit in 18 august in Maternitatea din Botosani, a declarat pentru Agerpres prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.