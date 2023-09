Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 46 de ani, din Targu Jiu, a fost gasit mort duminica noapte in locuința personala, aflata intr-un bloc din partea de sud a municipiului, relateaza Ziare.com.Locatarii din imobil au simțit un miros greu de suportat dinspre apartamentul barbatului și au decis sa sune la poliție.Din informațiile…

- Opt persoane, intre care patru copii cu varste cuprinse intre un an si 13 ani, au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs pe DJ 251, in localitatea Cuza Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. „La data de 22 august…

- Expert in conducere defensiva, Titi Aur avertizeaza dupa ce un șofer drogat a accidentat mortal doi tineri in stațiunea 2 Mai, ca atunci cand șoferul se urca la volan in stare de ebrietate sau sub influența drogurilor mașina devine o "arma". Psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat și el cazul.„In…

- Un accident teribil s-a produs sambata dimineața la 2 mai. Un șofer de doar 19 ani a spulberat mai multe persoane. Dintre acestea, doua și-au pierdut viața, iar mai multe se afla in stare grava la spital. Ce a facut șoferul de 19 ani inainte de producerea accidentului? Antena 3 arata ca inainte cu 30…

- Cadavrul se afla in stare avansata de putrefactie. Politistii au facut o descoperire socanta Astfel ca, mieruci,16 august a.c., in jurul orei 18.43, politistii Sectiei 2 Rurala Arad au fost sesizati despre prezenta unui cadavru, la malul unei insule din raul Mures, intre localitatile Seitin si Nadlac.Cadavrul,…

- In data de 22 iunie a avut loc un accident rutier grav pe DN75, in afara localitații Lungești, comuna Iara, unde un sofer de 83 a ajuns cu masina in albia raului Arieș. Au trecut 10 zile pana cand autoritatile au gasit cadavrul barbatului.