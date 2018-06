Stiri pe aceeasi tema

- In procesul cu Florin Talpan, judecatorii l-au ”condamnat” pe Gigi Becali pentru harțuire, iar patronul FCSB-ului trebuie sa-i plateasca juristului CSA daune de zece ori mai mari fața de decizia luata la fond. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) CANCAN.RO, site-ul…

- In martie 1998, Gheorghe Cocoș a ingrozit Romania, atunci cand, impreuna cu Gabriel Merla, l-a ucis pe celebrul cascador Florin Marculescu. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Dupa aceea, in timpul executarii pedepsei, Cocoș a incercat sa-și cumpere libertatea,…

- Ștefan Dinu, cunoscut drept Fane Capațana, unul dintre cei care faceau legea in lumea interlopa, la inceputul anilor 2000, a rupt tacerea din inchisoare. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Incarcerat in „Iadul de la Giurgiu”, Fane Capațana a facut dezvaluiri uluitoare,…

- Marți, pe pagina de Facebook a clubului Astra, un african a postat doua mesaje intr-o limba romana aproximativa, rezultata probabil dintr-un Google Translate defectuos. In cele doua mesaje scrise "din toata inima", il acuza pe directorul sportiv de la Astra, Costel Lazar, ca a luat bani de la el și…

- Frate, frate, dar branza-i pe bani. Un adevarat razboi a izbucnit in familia unora dintre cei mai temuți interlopi din Romania. Sandu și Petre Geamanu au ajuns la cuțite. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a aflat detalii uluitoare din scandalul care a pus pe jar un intreg clan. (CITEȘTE ȘI: AU PLATIT…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- Primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Potrivit informațiilor aparute, Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Omar Hayssam a fost condamnat definitiv in trei dosare, la 20 de ani, 16 ani si,…

- Adrian Mutu a fost acționat in instanța, la Judecatoria Sectorului 1, de catre Lucia Bianco, un agent de jucatori din Peninsula. Italianca il acuza ca ar fi luat mai mulți bani fața de cat i s-ar fi cuvenit in urma unei tranzacții cu un fotbalist. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…