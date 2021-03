Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj bulgar care participa vineri la Raliul Brasovului, proba care se desfasoara in zona Fagarasului, a intrat intr-un cap de pod. Copilotul a ramas incarcerat. Barbatul a fost apoi preluat de catre un echipaj SMURD și este suspect de fracturi la ambele picioare, a informat Inspectoratul Judetean…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a declarat joi, 25 februarie, cu ocazia unei conferințe de presa organizata la Targu Mureș, ca noua procedura de raportare a cazurilor de COVID-19 este "o soluție corecta". "E o decizie care s-a luat de catre colegii de la Grupul de…

- Un polițist local din Barlad și-a vandut uniforma pe un cont OLX din Targu Mureș , dar aceasta a ajuns chiar pe masa șefului sau, dupa ce a fost cumparata de jurnaliștii unei publicații. Polițistul local din Barlad a facut tot i-a fost in putința sa-și vanda pe OLX uniforma de serviciu, fapta interzisa…

- Aceasta masura ar duce la o economie salariala anuala de circa 3 milioane de euro, a declarat primarul Soos Zoltan, care a insistat pe reducerea aproape la jumatate a funcțiilor de conducere. In acest moment, spune primarul municipiului Targu Mureș, organigrama este supradimensionata, in special in…

- Primarul comunei Meteș din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a decedat in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-COV-2. Potrivit surselor alba24.ro, acesta ar fi ajuns in urma cu cateva zile la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia intr-o stare grava, fiind confirmat…

- Revolta și neputința la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. O viitoare mamica insarcinata in cinci luni primește ca mancare celebrul ”parizer” la micul dejun și la fel de obișnuita mamaliga pe post de cina. Asta in condițiile in care vizitele aparținatorilor in unitatea…

- Cea mai renumita (poate) universitate de medicina din țara, cunoscuta și sub acronimul UMF Targu Mureș funcționeaza intr-o cladire construita intre anii 1906-1907, sub mandatul primarului Dr. Gyorgy Bernady. Construita in stil secesionist cu elemente vieneze, cladirea gazduia cursurile pentru tinerii…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 30.12.2020 intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone:• Targu Mureș – str. Crișan, Platoul Cornesti F.N, Gradina Zoo, Pasajul Padurii,…