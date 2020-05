Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia are un impact major in piața forței de munca și este important sa folosim instrumente eficiente, mai ales atunci cand vorbim despre cautarea unui loc de munca. Cel mai cunoscut instrument este CV-ul. Acesta reprezinta puntea de legatura dintre...

- Guvernul ungar a anunțat ca vor fi ridicate de maine și restricțiile impuse la Budapesta. Capitala urmeaza procedura pusa in practica in restul țarii in urma cu doua saptamani. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat doar 36 de cazuri de infectare și 3 decese.

- Deși in 4 martie a inceput completarea și depunerea cererilor tip de catre parinți, aceasta a fost intrerupta. Din 15 mai, in stare de alerta, aceasta continua pana in 7 iulie. In Timiș sunt disponibile, pentru anul școlar 2020-2021, 6.274 de locuri in clasa pregatitoare. Conform Ordinului Ministerului…

- Sportivii nu au o perioada tocmai usoara. Din cauza restrictiilor prilejuite de raspandirea noului coronavirus toate competitiile au fost anulate, la fel si antrenamentele comune. In aceasta situatie neplacuta practicantii diferitelor discipline sportive se pregatesc la domiciliu, in limita posibilitatilor…

- In timp ce oamenii de rand doneaza pentru spitale, in plina pandemie de coronavirus, politicienii primesc subvenții. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP ) a platit, in luna mai 2020, subventii in valoare totala de aproape 24 de milioane de lei in contul partidelor politice. Cea mai mare subvenție…

- Organele unui pacient aflat in moarte cerebrala au fost recoltate de medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca și au fost salvate mai multe vieți.Un alt pacient a primit sansa la o viata mai buna dupa operatia de transplant de ficat realizata in cadrul Centrului de Transplant Hepatic…

- Imbrațișari de carantina” este metoda folosita de o profesoara de la o școala din orașul Muncie, Indiana, de a isi imbratisa elevii, obligata fiind sa pastreze distanțarea sociala. Cu ajutorul a 12 pungi reutilizabile, Kelsey Pavelka a reușit sa confecționeze un costum din plastic complet, cu gauri…

- Florin Salam, Roxana Dobre ce parere are despre asta? De curand, celebrul manelist a fost surprins in timp ce imbratiseaza o domnisoara misterioasa, in public. Ba mai mult, cei doi au schimbat cateva vorbe si s-au sarutat pe obraz, chiar sub privirile trecatorilor. Imaginile surprinse de paparazzii…