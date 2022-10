Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani, in Cluj-Napoca are loc cea de-a șasea ediție a Festivalului Stradal WonderPuck. Artiștii, impreuna cu publicul de toate varstele, vor celebra comunitatea, grija reciproca și puterea

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca, dupa tot ce au facut fortele ruse in Ucraina, "poate exista o singura atitudine fata de Rusia - cea fata de un stat terorist", el subliniind ca restrictiile de vize pentru cetatenii Federatiei Ruse sunt corecte. "Nu se poate transforma Europa…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin au fost solicitați sa intervina joi, 21 iulie, la un incendiu de vegetație uscata și utilaj agricol, in zona extravilana a localitații Santu. „Incendiul a afectat in totalitate utilajul agricol, acesta manifestandu-se cu o linie de foc…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in cursul dupa-amiezei de astazi, 18 iulie 2022, in localitatea Mahaceni din comuna Unirea. „Detașamentul de pompieri Aiud in cooperare cu SVSU Unirea intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Mahaceni. Este vorba despre un incendiu de…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu este un bun ajutator la nevoie. Ei bine, va vom prezenta un truc util pentru piele, mai exact o masca de fața cu bicarbonat de sodiu și lamaie. Acest truc iți va transforma radical tenul!

- Politistii fac cercetari cu privire la cauzele si conditiile in care a survenit decesul unui barbat in varsta de 54 de ani din localitatea Pietrisu, judetul Giurgiu, care a fost gasit inecat intr-o balta din apropierea localitatii, potrivit Agerpres."Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata de catre…

- Un tanar de 27 de ani, dintr-o comuna giurgiuveana, s-a prezentat la un post de Poliție din județ, unde a predat un rucsac gasit pe strada. In rucsac erau 37.000 de lei. S-a intamplat miercuri seara, in jurul orei 18, cand, potrivit IJP Giurgiu, la postul de poliție Bolintin Deal s-a prezentat un barbat,…

- Un tanar de 16 ani, care conducea un tractor pe DJ 609, intre localitatile Bethausen si Cladova, si care nu detinea permis de conducere, a provocat un accident rutier in care si-a pierdut viata un barbat de 25 de ani care circula regulamentar cu masina. „Un tanar in varsta de 16 ani a condus un tractor…