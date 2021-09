Un borșean de 32 de ani a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă Azi-noapte, la ora 23.27, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca in zona numita Pleșa din Borșa a avut loc un eveniment in care a fost implicat un autoturism de teren. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca pe un drum agricol neamenajat, la o distanța de aproximativ 25 de metri de drum, pe un teren cu o declivitate pronunțata, a fost identificat un autovehicul, care prezenta mai multe avarii. Polițiștii au identificat la volanul autoturismului cadavrul unui barbat de 32 de ani din Borșa, iar in calitate de pasager un barbat de 33 de ani din Borșa,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 septembrie, la ora 10.50, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier produs pe bulevardul București. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 50 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, efectuand…

- ,,Deplasați la fața locului polițiștii au identificat cadavrul unei femei de 68 de ani din Baia Mare. In urma examinarii exterioare a cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violența. Cadavrul femeii a fost transportat la spital in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzei decesului",…

- Duminica, 12 septembrie, la ora 11.37, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de o femeie de 47 de ani din municipiu despre faptul ca o femeie a cazut de la balconul unui imobil, situat pe strada Matei Basarab. ”Deplasați la fața locului polițiștii au identificat cadavrul unei femei…

- In noaptea zilei de 22 august, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Copalnic-Deal se deplaseaza pe drumul public un autoturism a caror pasageri sunt posibili autori de braconaj. In urma sesizarii, polițiștii au identificat autoturismul in care…

- In noaptea zilei de 22 august, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Copalnic-Deal se deplaseaza pe drumul public un autoturism a caror pasageri sunt posibili autori de braconaj. In urma sesizarii, polițiștii au identificat autoturismul in care…

- Joi, ora 20.35, in Sighetu Marmației, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Avram Iancu din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, pe podul de peste raul Iza, un autoturism condus de catre o femeie de 32 de ani din Sighetu…

- Polițiștii din Borșa au fost sesizați aseara cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din oraș. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un borșean de 68 de ani a condus un moped pe trotuar, iar la un moment dat s-a rasturnat, rezultand vatamarea corporala…

- In data de 20 iulie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus, politistii de frontiera, in cooperare cu colegii din cadrul S.P.F. Izvoarele Sucevei, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 11.30, polițiștii…