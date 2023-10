Stiri pe aceeasi tema

- Depistat la volan, baut și fara permis de conducere. Un tanar de 23 de ani din Borșa s-a „FRIPT” Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ieri, 12 octombrie, ora 14.15, in timp ce polițiștii…

- Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control pe strada Ion Huniade din Lugoj, in noaptea de sambata spre duminica, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 26 ani. „Intrucat conducatorul autoturismului avea un comportament agitat și confuz, s-a procedat la testarea acestuia cu…

- FARA RUSINE… Politistii Biroului Rutier, din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, au retinut acum cateva zile un tanar, in varsta de 24 de ani, din municipiul Barlad, banuit de comiterea unor infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Individul avea un comportament ciudat si…

- Depistat in trafic, in timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive. Luni, 18 septembrie a.c., la ora 14.29, pe strada Gheorghe Lazar din orașul Șimleu Silvaniei, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 26 de ani, din Șimleu Silvaniei.…

- Polițiștii timișeni au desfașurat in weekendul trecut acțiuni pe raza intregului județ, „pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri sau alte substanțe interzise la volan, precum și pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice”. Unul dintre șoferii opriți pe o strada din centrul Timișoarei…

- DOAR ESTE BALCI!… La data de 27 august a.c., in plina dimineața, ora 10.30, polițiștii Biroului Rutier Barlad, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, aflați pe strada Ardeal din municipiul Barlad, au depistat in trafic și oprit, pentru verificari, un autoturism inmatriculat in municipiul București,…

- Un barbat, de 44 de ani, din comuna doljeana Robanești, a fost depistat beat și drogat la volan. Acesta nu avea nici permis de conducere. „Polițiști din cadrul Poliției Filiași au depistat ieri un barbat, de 44 de ani, din comuna Robanești, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Racoțeanu,…