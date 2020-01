Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la parterul unui bloc din Galati, situat in cartierul Micro 21. Din cauza scanteilor unor pocnitori, in primele minute ale Anului Nou, a luat foc gazul de la instalatia blocului, instalatie care prezenta scurgeri. Au intervenit rapid pompierii cu un echipaj si au stins incendiul, dar si cei…

- Pompierii prahoveni au fost solicitati, astazi dmineata, in jurul orei 9.30, sa intervina ca urmare a unui apel care indica un miros intepator la un bloc de locuinte cu patru etaje situat in Piata Victoriei din municipiul Ploiesti. La fața locului au fost mobilizate un echipaj de stingere, o autoscara…

- Sase pasageri au murit si 39 au fost raniti dupa ce autocarul public cu etaj a intrat in coliziune cu un copac aflat pe marginea Autostrazii Fanling. Toate victimele se aflau in partea de sus, pe puntea autocarului cand s-a produs tragedia. Soferul de 56 de ani a fost arestat pentru…

- Un bloc intreg din municipiul Galati a fost evacuat in seara zilei de marti, 17 decembrie 2019, dupa ce locatarii au simtit un miros puternic, intepator, pe casa scarii. Este vorba despre blocul T10, de 4 etaje, de pe strada Drumul Viilor. Peste 30 de persoane au fost scoase din apartamentele lor, doar…

- Angajații ISU Galați au evacuat, marți dupa-amiaza, 25 de persoane dintr-un loc din oraș, dupa ce pe scara imobilului se simțea miros puternic de gaz, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Galați, pompierii au fost solicitați sa intervina pe Drumul Viilor, la blocul T10, unde se simțea un miros persistent…

- UPDATE, 17 dec, ora 7:00 – 12 persoane din 7 locuinte de pe strada Puskin din municipiul Botosani si-au au petrecut noaptea trecuta la rude, dupa ce au fost evacuate din propriile case. Oamenii au alertat, ieri, autoritatile cu privire la existenta unui miros puternic de gaze in locuinte. La fata locului…

- Un copil a fost intoxicat cu fum si 18 persoane au fost evacuate in urma incendiului izbucnit sambata seara intr-o garsoniera din Galati, potrivit news.ro.Din primele informatii furnizate de ISU Galati, incendiul a izbucnit sambata seara la o garsoniera din municipiul Galati. La fata locului…

- Doua eleve de 16 ani și una de 17 ani, de la Liceul Tehnologic din Balțești, au fost transportate la spital, joi, in jurul pranzului, ele acuzand stari de rau dupa ce un coleg ar fi dat cu spray paralizat in baia unitații de invațamant. Alerta a fost data in jurul orei 11.00, din cauza mirosului…