Un birou internațional de anchetă privind invazia rusă în Ucraina se deschide luni la Haga Un birou international de ancheta insarcinat cu investigarea invaziei ruse in Ucraina se deschide luni, 3 iulie, la Haga, aceasta fiind prima etapa catre eventuala creare a unui tribunal menit sa ii judece pe liderii rusi, transmite Agerpres . Centrul international pentru urmarirea in justitie a infractiunii de agresiune contra Ucrainei (ICPA) reuneste procurori de la Kiev, din Uniunea Europeana si SUA si de la Curtea Penala Internationala (CPI). Aceasta forma a procuraturii are misiunea de a strange probe si de a ancheta. Ea este considerata ca o prima etapa inaintea crearii unui tribunal special… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti de rang inalt ai Aliantei Nord-Atlantice si ai Uniunii Europene in materie de afaceri externe si securitate au spus joi ca razboiul din Ucraina s-ar putea prelungi si ar putea dura pana in anul 2024, relateaza EFE.La un seminar international in domeniul apararii in orasul spaniol Toledo…

- Potrivit unui raport verbal al Comisiei Europene, prezentat miercuri ambasadorilor celor 27 membri ai Uniunii Europene, citat de jurnalul francez „Les Echos”, Kievul a indeplinit pana acum doua dintre cele șapte condiții ce i-au fost puse anul trecut pentru a putea incepe negocierile de aderare. Ii…

- Comisia Europeana pregateste un pachet de ajutor financiar pentru Ucraina de cate 18 miliarde de euro pe an pentru perioada 2024-2027, in timp ce tara devastata de razboiul provocat de invazia rusa incearca sa-si revitalizeze economia, scrie joi, 15 iunie, Politico . Ajutorul, ce ar consta dintr-o combinatie…

- Ce buget uriaș vrea Comisia Europeana pentru 2024Comisia Europeana a propus miercuri un buget anual al Uniunii Europene in valoare de 189,3 miliarde de euro pentru 2024, anunța Mediafax. CITESTE SI BREAKING NEWS SURSE | Aproape de un acord: Greva din școli s-ar putea incheia in scurt timp 19:20…

- Televiziunile rusești au difuzat un nou moment propagandistic pentru consumul intern, acuzand acum Uniunea Europeana ca a „jefuit poporul rus” și pe oamenii de rand din Rusia, scrie Hotnews . „Au sosit vești foarte importante. Țarile UE au raportat Comisiei Europene inghețarea unor active ale Bancii…

- In paralel cu agresiunea militara nejustificata indreptata impotriva Ucrainei, Rusia a desfașurat in ultimul an și o agresiune hibrida pe scara larga la adresa statelor care, in acord cu principiile dreptului internațional, au sprijinit poziția legitima a Kievului sau și-au afirmat curajos opțiunea…

- Principalele probleme cu care se confrunta romanii in acest an sunt cele de natura economica. Creșterea costului de trai reprezinta cea mai mare problema, de la nivelul personal pana la cel european, insa romanii iși manifesta ingrijorarea pentru intreaga situație economica, conform unui sondaj european.…

- Slovacia a oprit in mod unilateral, dupa Polonia si Ungaria, importurile de cereale si produse alimentare din Ucraina, cu scopul de a-si proteja agricultorii, decizii pe care Kievul si Comisia Europeana (CE) le denunta drept ”inacceptabile”, relateaza The Guardian. Uniunea Europeana (UE) asteapta ”explicatii”,…