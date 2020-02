Stiri pe aceeasi tema

- China ia masuri extreme pentru a opri extinderea coronavirusului care pana acum a provocat moartea a 425 de persoane și infectarea a peste 20.000 de oameni.Astfel, autoritațile au decis suspendarea campionatului de fotbal din China pana la o data care va fi anunțata anterior.Mai mult, in situația in…

- Cinci muncitori - 4 din Braila și 1 din Tulcea - care s-au intors din China vor sta izolați in propriile case doua saptamani. Doi dintre ei au mers la spital preventiv, pentru a fi consultați, scrie Mediafax.Cei cinci muncitori romani au lucrat intr-o provincie invecinata orașului Wuhan, in…

- Medicii care se lupta cu noul coronavirus la Spitalul Jinyintan din Wuhan incep sa ofere raspunsuri despre cum ataca virusul corpul uman, care este gama completa de simptome, in ce condiții virusul afecteaza grav corpul uman, ducand la deces, și cum ar putea fi tratat, relateaza BBC.Barbații…

- Victima este un chinez originar din orasul Wuhan, unde a aparut acest virus, si ar fi fost infectat înainte de venirea în Filipine. „Este vorba despre primul deces semnalat în afara Chinei”, a declarat presei Rabindra Abeyasinghe, reprezentant al OMS în…

- „Azi dimineața au adus legume. Eu am ajuns dupa amiaza și deja nu am mai gasit nimic. Carnea, la fel, lipsește. Exista teama ca nu vom mai avea ce manca. Cu apa la fel, e complicat. Apa de la robinet nu e potabila in China, trebuie...

- Compania aeriana British Airways si-a suspendat toate zborurile directe inspre și dinspre China continentala, de teama coronavirusului, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Decizia vine dupa ce autoritațile britanice și-au avertizat cetațenii sa evite deplasarile care nu sunt absolut necesare in…

- Cea mai tanara victima a coronavirusului este un barbat de 36 de ani, fara probleme medicale cunoscute, au anunțat vineri autoritațile din Wuhan. Cazul starnește ingrijorare in condițiile in care medicii credeau ca doar pacienții varstnici cu boli cronice sunt vulnerabili.Coronavirusul depistat in Wuhan…

- Toate cursele cu autobuze, trenuri de metrou, feriboturi si avioane vor fi suspendate in orasul Wuhan, care are noua milioane de locuitori, incepand de joi, informeaza CNN si BBC.Locuitorii au fost sfatuiti sa nu plece din oras, pentru a evita transmiterea coronavirusului 2019-nCoV, care…