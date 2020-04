Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș a fost abandonat, zilele trecute,pe marginea unui drum din județul Olt. Copilul Micuțul a fost preluat de unechipaj medical și transportat la spital. Poliția incearca sa ii gaseasca peparinți.Polițiștii au fost sesizați vineri seara ca un bebeluș a fost abandonat pe marginea unui drum din…

- O descoperire mai puțin obișnuita a fost facut in județul Olt, in urma cu doua seri. La marginea unui drum care leaga localitațile Verguleasa și Cungrea a fost gasit un copil, invelit intr-o patura. Un bebeluș a fost gasit abandonat. Descoperirea a fost facuta joi-seara, 23 aprilie 2020, in comuna…

- O vijelie scurta de 10 minute a facut prapad intr-o localitate din judetul Olt. Zeci de hectare de solarii au fost distruse, potrivit Mediafax.Apoximativ 40 de hectare de solarii din omuna Gradinari, judetul Olt, in care erau cultivate rosii si varza, au fost distruse de vantul puternic. Pagubele…

- O procesiune organizata de Episcopia Slatinei si Romanatilor care a cuprins 12 localitati din judetul Olt s-a desfasurat duminica, 12 aprilie 2020, in Duminica Floriilor, cunoscuta de credinciosi drept Intrarea Domnului in Ierusalim.

- O mașina a ISU oprita pe DN 65 Pitești – Slatina, in satul Jitaru, județul Olt, a fost lovita de un autoturism. Doua persoane din autoturism sunt ranite, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca traficul rutier este oprit DN 65 Pitești – Slatina,…

- Ultima victima a epidemiei de gripa din Romania este un bebeluș care nu fusese vaccinat anti-gripal. Micuțul avea un an și șase luni, era din județul Neamț și avea condiții medicale preexistente. A fost confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09. O alta victima este o femeie de 49 de ani, din…

- O femeie dintr-o localitate din județul Olt și-a abandonat copilul de numai trei zile afara, intr-o cutie de carton. Aceasta este infirmiera la spitalul din Balș. Femeia dintr-o localitate din județul Olt, care și-a abandonat bebelușul intr-o cutie de carton, este infirmiera la Spitalul Balș. Potrivit…

- Un bebelus de trei zile a fost gasit, vineri, intr-o casa parasita din judetul Olt. Cel mic era in viata, fusese asezat intr-o cutie de carton si era imbracat si invelit cu o patura.