Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Patrulare Navala, aflați in patrulare pe Canalul Bega, au observat, in zona Podului Modoș, un barbat de varsta inaintata dezorientat ... The post Batran ratacit pe strazile Timișoarei, ajutat de oamenii legii sa se intoarca la familie appeared first on Renasterea…

- Polițiștii locali aflați in patrulare aseara pe Canalul Bega, au observat, in jurul orei 22.00, in zona Podului Modoș, un barbat de varsta inaintata dezorientat, care parea ca are nevoie de ajutor. Polițiștii locali l-au preluat și l-au adus la sediul Poliției Locale unde l-au identificat, stabilind…

- O femeie de 54 de ani, din comuna Ciuperceni, a sunat ieri la 112, dupa ce s-a ratacit intr-o padure din localitate. Aceasta plecase sa caute ciuperci și a facut atac de panica, atunci cand și-a dat seama ca nu mai cunoaște drumul catre casa. Șase salvamontiști au plecat sa o caute, unul…

- Actiunea are drept obiectiv cautarea, deshumarea si recuperarea ramasitelor pamantesti a 10 persoane, care au fost executate prin impuscare la 1 septembrie 1958 in urma unei condamnari penale pentru fapte indreptate impotriva regimului comunist. „Dupa instaurarea regimului comunist, conducerea…

- Un batran de 87 de ani, din municipiul Hunedoara, a fost inselat cu 50.000 de lei, prin "metoda accidentul", dupa ce o femeie a venit la usa locuintei barbatului si i-a spus ca vecina sa are nevoie de ajutor pentru ca ar fi fost implicata intr-un accident grav in Bucuresti, a informat marti IPJ Hunedoara.…

- Sfarsit tragic pentru un varstnic din vestul tarii. Barbatul in varsta de 83 de ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din Hunedoara, situat pe Bulevardul Dacia, potrivit servuspress.ro. Conform primelor informatii, victima s-a intins sa verifice colivia unor porumbei,…

- Noi reguli in Parcul Național Defileul Jiului. Mașinile de teren și ATV-urile nu mai au voie in interiorul parcului ci doar in zonele special amenajate. La fel și turiștii care vor sa vada zona. Potrivit reprezentanților Parcului Național Defileul Jiului, cei care vor fi prinși incalcand regulile vor…

- Un minor care participa la o intrecere sportiva in zona Sureanu s-a ratacit si a solicitat ajutor la 112. A fost recuperat de un echipaj mixt format din jandami montani si salvamontisti. Originar din Lupeni, tanarul in varsta de 15 ani participa alaturi de tatal sau la o intrecere sportiva – schi fond…